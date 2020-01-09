Суд продовжив до 16 лютого арешт "мінеру" моста Метро в Києві Бельку, - прокуратура

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення Дніпровського районного суду м.Києва ухвалив у четвер, 9 січня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 лютого 2020 року. Крім того, суд за клопотанням прокурора продовжив термін попереднього розслідування в зазначеному кримінальному провадженні до 17 лютого 2020 року", - повідомили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мінера" ​​моста Метро в Києві Белька відправили на психологічну експертизу

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.