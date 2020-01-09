Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн

Про це повідомляє директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласні та центральна влада рапортують, що закривають станції пачками. З боку нагадує справжнє соцзмагання: ДФС закрила 264 об'єкти, а СБУ рапортує про 300. Гончарук повідомив, що за три тижні правоохоронні органи перевірили 787 АЗС, з яких 439 нелегальних об'єктів припинили свою роботу, а 111 примусово демонтовані ... Проблема в одному - ці цифри неможливо перевірити. Немає ні адрес ліквідованих станцій, ні імен, нічого", - пише Куюн у фейсбуці.

Тим часом, за його словами, силовики неодноразово заявляли про деякі перевірки та ліквідації, постили фото з місця подій, але по гарячих слідах з'ясовувалося, що в кращому випадку була проведена перевірка документів без будь-яких подальших санкцій.

Куюн також переконаний, що боротьби лише з "бочками під парканом" мало.

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"Прийнято вважати, що головна проблема - це типові підколодні заправки, як правило, торгують одним-двома видами палива. Але це не зовсім так. Ключова проблема - торгівля паливом повз каси, без видачі чека або з видачею липового фіскального документа. Це обіг палива за готівку, це податкові ями, скручування, коли в надходженнях бензин, а на виході банани тощо. Саме це дає основну маржу, дозволяє демпінгувати і тим самим деформує ринок. І ця проблема набагато ширше, ніж бочки під парканом, і ось їй якраз ніхто особливо не займається", - зазначає експерт.

Куюн сподівається, що на запланованій на 14 січня зустрічі Зеленського і правоохоронців буде дана команда покласти край нелегальним АЗС.

"Якщо і буде команда, то тільки там. Скепсис багатьох не поділяю, мовляв, все це до лампочки. Але змогли ж закрити гральні салони! І кожен день дивлячись на закриті салони і обдерті вивіски "Космолота" я розумію, що неможливе можливо", - резюмує він.

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