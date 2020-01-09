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09.01.20 16:37

Терористи "ДНР" конфіскують авто з українськими номерами на Донбасі, - Східна правозахисна група

На окупованій частині території Донецької області, підрозділи терористів "ДНР" так званої "Народної Міліції" почали конфіскацію транспортних засобів з автомобільними номерами України.

Терористи "ДНР" конфіскують авто з українськими номерами на Донбасі, - Східна правозахисна група

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook "Східна правозахисна група".

Зазначається, що раніше терористи "ДНР" і "ЛНР" оголосили про перереєстрацію всіх транспортних засобів, які перебувають на підконтрольній їм території. Всі власники автомобілів повинні були пройти реєстрацію та отримати транспортні номери "ЛНР" і "ДНР".

Для водіїв, які відмовлялися проходити реєстрацію та отримувати номери, були розроблені штрафні санкції, зокрема і конфіскація автомобіля.

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"Нам відомо про 7 випадків конфіскації автомобілів у період з 01.01.2020 по 08.01.2020, але ці дії зафіксовано тільки на території ОРДО. На окупованій частині Луганської області, НЗФ "ЛНР "продовжило перереєстрацію автомобілів до кінця лютого 2020 року", - повідомляє правозахисна група.

Терористи ДНР конфіскують авто з українськими номерами на Донбасі, - Східна правозахисна група 01

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