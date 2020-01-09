У ДАБІ повернулися "смотрящі" часів Януковича, - Глеба

Про це у своєму блозі пише експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури Віктор Глеба.

"Одним з найголовніших завдань по боротьбі з корупцією Президент України Володимир Зеленський дав саме щодо будівельної діяльності. Були поставлені завдання в питаннях "кадрового перезавантаження" у Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ). Після звільнення під тиском громадськості у вересні 2019 року одіозного Голови ДАБІ Сергія Кузьміна та його першого заступника Валерія Філончука, громадські активісти та експерти вже не сподівались побачити цих персонажів в майбутніх призначеннях. Уряд покладає обов’язки з реформування системи на нового в.о. голови ДАБІ, який за короткий термін перезавантажує апарат ДАБІ і територіальні органи, зупиняє найбільш скандальні будівництва у містах Києві та Одесі. При цьому, дозвільні документи на будівництво видаються без будь-яких поборів, а самочинні житлові забудови (які будуються з порушенням ДБН) отримують відмови", - повідомив експерт.

Переможцем конкурсу на главу ДАБІ було визначено Олександра Строкача. Але на засіданні Уряду 18.12.2019 без жодних пояснень приймається рішення про оголошення нового конкурсу на Голову ДАБІ. Після проведення в Мінрегіоні з фіналістами конкурсу співбесіди, переможця визначено не було, про що Кабмін офіційно повідомлено, а тому Уряд зобов’язаний оголосити новий конкурс на цю посаду. Крім того, згідно із Законом України "Про державну службу", результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення такого конкурсу.

"Проте, всупереч Закону, після кулуарних домовленостей переможцем конкурсу визначено Оленку Костенко. За відсутності Голови ДАБІ вона стає єдиним очільником органу. Тепер будівельною галуззю формально керує 32-річна дівчина з досвідом роботи в Міністерстві освіти!" - наголосив Глеба.

"Представляти нову очільницю колективу ДАБІ приїхав особисто Голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Клочко. Той самий Андрій Клочко, який, прикриваючись іменем Президента Зеленського, спочатку проводив співбесіди з претендентами на Голову ДАБІ, потім увійшов до складу дозвільної комісії ДАБІ, незважаючи на очевидний конфлікт інтересів, але згодом схаменувся та вийшов з її складу, очолив Робочу групу з псевдореформування системи архітектурно-будівельного контролю та нагляду, до складу якої включив Олександра Сергієнка, який одночасно є його радником", - повідомив експерт.

"Ще одним радником Андрія Клочка став Сергій Кузьмін, якого будівельна мафія "протягнула" на Голову ДАБІ у 2019 році, але громадськість переконала нову владу позбутись корупціонера", - нагадав Глеба.

"Олена Костенко не виняток. Першими її наказами стало призначення радниками Голови ДАБІ Олександра Сергієнка та О. Воробйова. Олександр Сергієнко відомий тим, що у 2012-2014 роках очолював Управління дозвільних процедур ДАБІ, а О. Воробйов був його заступником. Саме Олександр Сергієнко разом із керівником Інспекції ДАБК міста Києва організували схему 5$ за квадратний метр, яка згодом поширилась на всю країну і давала дохід сім’ї "Саші Стоматолога". Є достовірна інформація, що один з радників Олени Костенко вже почав "обілєчувати" будівельний ринок, як "смотрящий" від Офісу Президента, а Олександр Сергієнко – писати нові "зелені" схеми, зважаючи на свій досвід 2012-2014 років. Питання до Президента Зеленського: хіба такого перезавантаження від Вас очікувала професійна громадськість та будівельна галузь?" - резюмував Глеба, заявивши, що окремим листом звертається до правоохоронних органів та Кабінету Міністрів України з вимогою про зупинку "кримінальних авторитетів", які знову захопили владу в сфері містобудування, архітектури та будівництва.