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09.01.20 21:12

Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок "кукурузником". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У четвер, 9 січня, в Івано-Франківській області прикордонники затримали контрабандистів, які перевозили літаком Ан-2 тютюнові вироби до Румунії.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"В Івано-Франківській області прикордонники затримали літак "Ан-2", на якому здійснювалося незаконне переміщення тютюнових виробів на територію Республіки Румунія, і трьох громадян України, жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей, які перебували на борту повітряного судна", - йдеться в повідомленні.

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Вони використовували тактику швидкого завантаження сигарет у польових умовах, щоб на їхні дії не встигли відреагувати правоохоронні органи.

У ніч на 9 січня літак порушив кордон, пролетівши з України в Румунію і назад. Контрабандистів затримали після приземлення на аеродромі в місті Коломия за 100 км від кордону.

Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 01
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 02
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 03
Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок кукурузником 04

Матеріали щодо кримінального злочину направлено в управління СБУ Чернівецької області.

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