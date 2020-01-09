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09.01.20 17:16

Прокуратура оголосила підозру керівникові компанії РФ через видобуток піску біля окупованого Криму

Українська прокуратура повідомила про підозру керівнику російської компанії, яка незаконно видобула біля окупованого Криму піску на 140 млн грн.

Прокуратура оголосила підозру керівникові компанії РФ через видобуток піску біля окупованого Криму

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомлено про підозру керівнику російської компанії за фактом незаконного видобування корисних копалин, а саме видобутку морського піску на територіях природно-заповідного фонду, біля берегів Кримського півострова", - зазначають у прокуратурі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник іноземної юридичної особи починаючи з середини травня 2015 року, спільно з капітанами суден, організував незаконний видобуток морського піску в Каркінітській та Джарилгацькій затоці.

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Внаслідок зазначених протиправних дій упродовж 2015 - 2018 років державі завдано збитки на суму понад 140 мільйонів гривень.

Слідство у справі проводить слідчий відділ Головного управління Національної поліції в АР Крим.

Винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляє "Укрінформ", про підозру повідомлено власнику ТОВ "Транс сервіс тайм" Євгену Пономаренку.

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