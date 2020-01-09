Зеленський у телефонній розмові з Джонсоном висловив співчуття у зв'язку із загибеллю британців в авіакатастрофі в Ірані, - ОП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу президента.

"Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання", – сказав Зеленський.

Він підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

"У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зауважив глава держави.

Також Зеленський запросив Велику Британію долучитися до розслідування.

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"Борис Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії", - зазначили в ОП.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський і Борис Джонсон домовилися пришвидшити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС.

"Нова угода між Україною та Великою Британією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства", – наголосив Президент.

Зазначається, що також співрозмовники порушили питання щодо спрощення візового режиму з Великою Британією для громадян України.

"Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України та поінформував про прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Президент також ознайомив Прем’єр-міністра Великої Британії з ситуацією на Донбасі. Зі свого боку Борис Джонсон підтвердив потужну підтримку України та партнерство Великої Британії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двосторонньої співпраці", - повідомили в ОП.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.