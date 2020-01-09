Департамент "Укрзалізниці" купив газ на 18 млн грн в обхід тендерів, компанія почала розслідування

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ

"Департамент економічної та інформаційної безпеки в грудні минулого року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без тендерних процедур та укладених договорів. Вивчаються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що винних у проведенні непрозорої закупівлі газу притягнуть до відповідальності. Водночас, "Укрзалізниця" здійснить перевірку всіх закупівель газу, проведених у 2019 році.

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