Дев'ять дітей захворіли на кашлюк у Чернівецькій області, наймолодшому - 2,5 місяця, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я України.

"За особами, які перебували в контакті з хворими, організовано медичне спостереження. В осередку розпочато комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Кашлюк - це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, в основному повітряно-крапельним шляхом, під час кашлю або чхання. Діти, які заразилися на кашлюк, страждають від нападів кашлю впродовж 4-8 тижнів. Найнебезпечніше це захворювання для немовлят.

Запобігти кашлюку можна вакцинацією. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Вакцина доступна у всіх регіонах і є безкоштовною.

Упродовж 11 місяців 2019 року, в Україні зареєстровано 2 063 випадки кашлюку. Рівень захворюваності знизився на 2% порівняно з даними за аналогічний період попереднього року. В Україні впродовж 11 місяців 2019 року, планово щеплені проти коклюшу, дифтерії, правця (АКДП) лише 74% дітей.

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