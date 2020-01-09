До розслідування катастрофи українського літака в Ірані готова приєднатися ІCАО

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті ІCАО, передає Цензор.НЕТ.

"ІCАО перебуває на зв'язку з залученими державами і допоможе їм, щойно отримає таке звернення", - наголошується в документі.

В організації також закликали відмовитися від будь-яких спекуляцій щодо можливих причин аварії до завершення професійного розслідування.

"Керівництво ІСАО підкреслює важливість уникнення спекуляцій про причини трагедії до отримання висновків розслідування згідно з Додатком №13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію", - зазначили в організації.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.