75 років Великої Перемоги, а "Газпром" на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині, - Лукашенко

Білоруський лідер вибухнув емоційною промовою на церемонії вручення премії "За духовне відродження". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на державне інформагентство РБ "БЕЛТА".

"75 років Великої Перемоги. Всі горлопанили де тільки можливо - і в Росії, і в Білорусі. Але "Газпром" сьогодні на Білорусі заробляє втричі більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально", - заявив Лукашенко.

За його словами, Росія хоче продавати Білорусі нафту за цінами вище світових.

"Де таке бачено? Тому я і відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому і місці. Що ми і робимо. І знайшли", - сказав президент Білорусі.

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"Коли ми в 2011 році йшли на продаж "Бєлтрансгазу", була жорстка домовленість, що за п'ять років ми вийдемо на внутрішньоросійську ціну щодо газу. Хтось це забув, я пам'ятаю. Тому наполягаю, щоб це було реалізовано", - додав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що "свистопляски і переговори" між керівництвом двох країн можуть проходити по-різному, але "росіяни - наші люди, брати, які завжди готові підставити нам плече у важку хвилину".