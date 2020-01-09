Стюардеса Стадник із літака МАУ, який розбився в Тегерані, не дзвонила батькам, - сестра

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Літак української авіакомпанії МАУ впав поблизу Тегерана вранці 8 січня. Загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Серед них була і стюардеса Катерина Стадник.

За словами її старшої сестри Ольги Стадник, у батька і так хворе серце, а мама дізналася про все з новин: "Цей ранок я не забуду ніколи. Ми її дуже любили. Я так боялася її втратити. Напишіть про це, нехай всі знають. Вона була такою хорошою, вона - просто ангел. Я не вірю в те, що сталося".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.