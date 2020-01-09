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09.01.20 18:55

Президент Ірану Рухані пообіцяв Зеленському надати українським експертам доступ до даних розслідування катастрофи літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іран Хассаном Рухані.

Президент Ірану Рухані пообіцяв Зеленському надати українським експертам доступ до даних розслідування катастрофи літака МАУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Зеленський зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи. "Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зауважив він.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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