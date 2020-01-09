Президент Ірану Рухані пообіцяв Зеленському надати українським експертам доступ до даних розслідування катастрофи літака МАУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Зеленський зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи. "Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зауважив він.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.