Два мішки з тілами вбитих собак знайшли на Сумщині, поліція почала кримінальне провадження

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

"Правоохоронці оглянули місце події і з'ясували: у двох із чотирьох мішків є тіла собак - на кожному з них є по одному ножовому пораненні, що, очевидно, і стало причиною смерті тварин", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ч.1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

"Ми налагодили комунікацію і зараз співпрацюємо з волонтерами одного з місцевих товариств із захисту тварин, - розповів Сергій Каверсун, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Шосткінського відділу поліції. - І закликаємо небайдужих громадян повідомляти в поліцію за спецлінією "102" будь-яку інформацію, яка допоможе в розшуку зловмисника, щоб притягти його до відповідальності і не допустити подібного надалі".

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Крім мішків із тілами собак, у різних районах Шостки виявили тіла котів зі слідами насильницької смерті. З цієї нагоди відкрито ще одне кримінальне провадження.