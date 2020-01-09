Керівниця Київського молодіжного центру КМДА привласнювала бюджетні кошти, що виділялися на проведення масових заходів, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Упродовж 2018-19 рр директор розробляла плани проведення заходів, в які вносила недостовірні відомості про дату, місце проведення, заплановану кількість учасників і необхідні витрати.

Встановлено випадки, коли заходи, на які виділялися бюджетні кошти, фактично не проводилися або проводилися без будь-якої участі з боку молодіжного центру та відповідного фінансування. Кошти, які виділялися на заходи, керівник центру виводила через підконтрольні структури і витрачала на власні потреби.

У службових приміщеннях і на складах проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази - оргтехніку і документи, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Зловмисниці оголошено про підозру за чч.3, 4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, санкція за якою передбачає до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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