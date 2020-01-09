Влада США вважає, що літак МАУ був збитий Іраном, - американські ЗМІ

Про це пише з посиланням на джерела в Пентагоні низка американських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. Так, подібну версію озвучили Newsweek, Wall Street Journal, The New York Times та інші.
Першим про це написав у Twitter журналіст CBSNews Кріс ван Клів.
"Представники США впевнені, що український Flt 752 був збитий Іраном. Американська розвідка засікла сигнал іранського радара, а супутник виявив інфрачервоні спалахи від двох пусків ракет, ймовірно, SA-15 (ЗРК "Тор". - Ред.), одразу після чого був ще один інфрачервоний спалах від вибуху", - написав він.
Клів додав, що літак, швидше за все, був збитий помилково. "Це сталося лише через кілька годин після того, як Іран почав ракетну атаку, в тоді як світ чекав, щоб США відповіли військовим шляхом", - написав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.