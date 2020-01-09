На двигунах лайнера МАУ немає слідів вибуху і пожежі, версія про технічну несправність необґрунтована, - Бутусов. ФОТО

Про це пише на своїй сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував фотографії двигунів збитого "Боїнга", зроблені на зборі фрагментів літака в аеропорту Тегерана.





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"Як видно, не помітно слідів пожежі і вибуху двигунів. Іранська сторона заявила, що "Боїнг" падав палаючим, а головною причиною займання, виходу з ладу і падіння могла стати несправність двигунів, причому відразу двох... І ось можна побачити, в якому стані двигуни. Це змушує поставити під сумнів спочатку основну версію катастрофи - технічні неполадки", - написав Бутусов.

На думку журналіста, керівництву українських спецслужб і розвідувальних органів слід повернутися в країну, консультуватися з партнерами з НАТО і готувати позицію для керівництва України на випадок різних версій - "в тому числі версії про атаку на наш літак або навмисний терористичний акт".

"Це вкрай серйозна ситуація, яка потребує всебічної оцінки та аналізу, великої кількості консультацій і контактів", - підкреслив Бутусов.

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На його думку, слід дати оцінку залишкам кабіни лайнера, фрагментам лівого крила, даним радарів управління повітряним рухом і картам пам'яті чорних ящиків.

"Необхідно запитати інформацію в іранської влади про ймовірність ракетних пусків того ранку в районі Тегерана. І чи є достовірними фотографії фрагмента російської зенітної ракети ЗРК "Тор", нібито зроблені на місці катастрофи", - додав Бутусов.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.



