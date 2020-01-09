ВРП звільнила суддю з Баришівки Литвиненко, яка забороняла український лоукост Sky Up

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ВРП.

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя прийшла до висновку, що суддя Литвиненко порушила правила територіальної юрисдикції і положення ст.150 Цивільного процесуального кодексу, згідно з якими не можна вживати заходів забезпечення позову, які за змістом тотожні позовним вимогам, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Крім того, суддя не врахувала специфіку правовідносин між позивачем та відповідачем і, як наслідок, залишила без уваги положення спеціального законодавства - Повітряного кодексу України.

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Вища рада правосуддя визнала це суттєвим дисциплінарним проступком і звільнила суддю.

Нагадаємо, 24 травня 2019 року Баришівський суд призупинив ліцензію SkyUp. Підставою для прийняття ухвали про призупинення ліцензії став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і не була її клієнтом.

Позивачка - мешканка Баришівки Оксана Пасенко - була підставною. Журналісти "Схем" знайшли цю жінку, і вона зізналася, що не зверталася до суду.

Рішення судді Литвиненко не привело до зупинки польотів авіакомпанії і через кілька місяців було скасоване в апеляційній інстанції.