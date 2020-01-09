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09.01.20 21:27

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із родичами українців, які загинули під час катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 01

"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм всю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що ніякі виплати не повернуть їм рідних людей.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 02

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Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 03

Мабуть, найважливіше, що може і повинна зробити для них держава, - це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення істини. Україна обов'язково її дізнається", - написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 04

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані 05

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