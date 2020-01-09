Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

"Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм всю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що ніякі виплати не повернуть їм рідних людей.

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Мабуть, найважливіше, що може і повинна зробити для них держава, - це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення істини. Україна обов'язково її дізнається", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.