The New York Times цитує Цензор.НЕТ

ЗМІ згадано в матеріалі під назвою "США вважають, що іранська ракета випадково збила український літак", інформує Цензор.НЕТ.

The New York Times згадує слова секретаря РНБО Олександра Данілова, сказані Цензор.НЕТ, про те, що Україна веде з Іраном переговори про допущення наших фахівців на місце катастрофи.

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Крім цього, Цензор.НЕТ згадало російське інформагентство "Интерфакс" - при тому, що на території РФ заборонено доступ до нашого видання.

Росіяни наводять слова головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що на двигунах лайнера, який зазнав катастрофи, немає слідів пожежі.

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