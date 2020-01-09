Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо. ВIДЕО

Про це Трюдо заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У нас є дані розвідки — як канадської, так і союзників — які вказують на те, що літак збила іранська ракета "земля-повітря", — сказав він.

Прем'єр додав, що це могло статися ненавмисне. Він також зазначив, що канадські спеціалісти працюють з українськими колегами й хочуть залучити своїх фахівців до розслідування.

"Сім'ї загиблих хочуть відповідей. Я хочу відповідей", — сказав Трюдо.

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Він наголосив, що висновки зроблені на основі попереднього аналізу. "Тож важливо провести ретельне й повне розслідування, аби зробити остаточні висновки", — сказав прем’єр Канади.

Трюдо сказав, що повідомив про ці дані президенту України Володимиру Зеленському.

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"Я розповів Зеленському про причини, чому ми так налаштовані провести повне й усебічне розслідування... Він запевнив мене, що Канада як гарний друг України буде тісно залучена в розслідування цієї трагедії", — зазначив прем’єр Канади.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.