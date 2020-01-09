Тіла загиблих у катастрофі лайнера МАУ в Ірані ще не ідентифікували, - МЗС

Про це в ефірі "Громадського" повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота з ідентифікації тіл загиблих іноземців (триває — ред.)— я не можу вам сказати, чи це стосується всіх українців, а іноземці ще не всі ідентифіковані. Серед них, очевидно, є також певна кількість громадян України, які залишаються неідентифікованими", — зазначив він.

За його словами, 9 січня до Тегерана прибули українські судмедексперти, які разом з іранськими колегами вже працюють над тим, щоб "максимально швидко всі жертви були ідентифіковані".

Також читайте: "Експерти мають отримати безумовну підтримку в розслідуванні катастрофи", - спільна заява Канади, Німеччини, Швеції та України в Радбезі ООН

Андрій Заяць зауважив, що поки рано говорити про те, коли відбудеться репатріація тіл в Україну.

"Думаю, хоча б добу, чи дві ще треба попрацювати. Ми вдячні іранській стороні за те, що незважаючи на те, що в Ірані п’ятниця — вихідний день з релігійних міркувань, вони підтвердили свою готовність працювати, щоб максимально швидко забезпечити збір доказів та ідентифікацію останків. Ми робимо все можливе, щоб рештки громадян України були репатрійовані в максимально стислі терміни. Бо розуміємо, наскільки великий біль родин жертв цієї авіакатастрофи", — наголосив держсекретар.

Читайте також: Родичів загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців допитали і взяли у них зразки ДНК, - Нацполіція

Крім того, Андрій Заяць підтвердив інформацію про те, що "чорні скриньки" були знайдені в пошкодженому стані.

"Зараз вивчається, наскільки ці пошкодження можуть стати на заваді у тому, щоб у повному обсязі розшифрувати їхні дані. І наші фахівці з цивільної авіації разом з іранськими колегами зараз ведуть переговори для того, щоб зрозуміти, на яких технічних можливостях в Україні, Ірані чи третій країні провести розшифровку записів та зняти інформацію, яка міститься на цих самописцях", — повідомив чиновник.

Читайте також: Дані розвідки вказують, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря", - прем'єр Канади Трюдо