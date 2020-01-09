Розширити на Близький Схід і перейменувати в НАТОБС, - Трамп пропонує НАТО зміни

Таку пропозицію американський президент висловив у четвер, 9 січня, у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У разі розширення Трамп запропонував змінити назву NATO на NATOME (NATO-Middle East). Це можна перекласти як НАТОБС (НАТО - Близький Схід).

"Яка гарна назва", - прокоментував свою пропозицію очільник Білого дому.

Трамп зауважив, що США побороли бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", позбавивши їх контролю над територією та вбивши лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. При цьому він переконаний, що США "зробили Європі велику послугу".

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"Я вважаю, що НАТО має бути розширене, і ми маємо включити Близький Схід, безумовно… Зараз тягар лежить на нас, і це несправедливо", - заявив Трамп.

Американський президент додав, що хотів би бачити на Близькому Сході більше військових НАТО, тому що проблеми у регіоні є міжнародного масштабу.

За словами Трампа, він обговорював роль НАТО у середу, 8 січня, під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.