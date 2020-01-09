Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сейму.
У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.
Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.
У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу й укладення пакту Молотова-Ріббентропа.
"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.