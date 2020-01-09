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09.01.20 22:56

Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією".

Польський Сейм зрівняв відповідальність СРСР і Німеччини за початок Другої світової війни

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сейму.

У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.

Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.

У документі стверджується, що до початку війни привела політика двох тоталітарних держав - Німеччини і Радянського Союзу й укладення пакту Молотова-Ріббентропа.

"Першими жертвами обох тоталітарних режимів стали Польща і країни Центральної та Східної Європи", - заявили в Сеймі.

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