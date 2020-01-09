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09.01.20 23:08

За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС

Політичний діяч Дмитро Корчинський опублікував інформацію про те, що 9 січня було поранено чотирьох українських воїнів, тоді як офіційні джерела штабу ООС заявляють про одного пораненого.

За 9 січня поранень зазнали четверо українських воїнів, - Корчинський спростовує офіційну інформацію штабу ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, коментуючи офіційні дані про одного пораненого 9 січня.

Корчинський зазначив: "На жаль, помилкова інформація. Сьогодні поранено чотирьох військових. Один воїн вкрай важкий, один середнього ступеня, двоє зазнали бойової травми (акубаротравми).

Сподіваємося Командування ООС розуміє відповідальність перед пораненими військовослужбовцями і їхніми бойовими побратимами, коли перебуваючи в одному госпіталі захисники можуть прочитати неправдиву інформацію!"

Як відомо, його дружина Оксана Корчинська, відомий волонтер, має безпосередню інформацію з госпіталів.

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