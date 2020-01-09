МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом В. Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Українське МЗС наголошує на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах.

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"Це - грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила речниця МЗС.

Нагадуємо, у четвер президент РФ Володимир Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.