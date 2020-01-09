Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.01.20 23:11

МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з неузгодженим візитом президента РФ Володимира Путіна в окупований Крим.

МЗС України направив Росії ноту протесту у зв'язку з відвідуванням Путіним окупованого Криму, - Зеленко

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом В. Путіна в тимчасово окупований Крим з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Українське МЗС наголошує на неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також: Кремль не відчуває тиску, який міг би змусити припинити агресію проти України, - Der Spiegel

"Це - грубе порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, всупереч загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права", - заявила речниця МЗС.

Нагадуємо, у четвер президент РФ Володимир Путін відвідав окупований Крим, де спостерігав за навчаннями, під час яких відбулися запуски крилатих ракет.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100