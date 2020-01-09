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09.01.20 23:59

Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

МЗС Ірану попросив країни, що володіють інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном, поділитися відповідними даними.

Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що його країна вітає участь у розслідуванні катастрофи українського Boeing представників тих держав, чиї громадяни стали жертвами трагедії.

"Ісламська Республіка Іран вітає присутність експертів з країн, чиї громадяни загинули у страшній катастрофі", - йдеться в тексті повідомлення дипвідомства в Telegram.

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Крім того, Мусаві звернувся до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, а також урядів інших країн, які мають інформацію про подію, з проханням поділитися нею.

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