Бортові самописці дуже пошкоджені, - Іран готовий передати чорні скриньки фахівцям у Канаді чи Франції, якщо не зможе сам зчитати інформацію

Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, Іран має можливості для розшифровки бортових самописців, але вони дуже пошкоджені. Також над цим працюють українські експерти.

"Українські авіаційні експерти прибули сьогодні (9 січня. - Ред.) у Тегеран. Від завтра вони почнуть декодувати дані", - сказав чиновник.

Однак, якщо зусиль Ірану та України буде недостатньо, Тегеран передасть чорні скриньки Франції чи Канаді, які мають необхідні технології та досвід для такої роботи.

Зазначимо, що ця заява прозвучала до брифінгу прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, на якому він заявив, що український літак біля Тегерана, за даними розвідки, збила іранська ракета.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.