Літак МАУ в Ірані збили двома ракетами російського виробництва, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє джерело CNN.

За словами американського чиновника, ракети належали до класу "земля-повітря".

У США дотримуються думки, що в літак влучили випадково.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.