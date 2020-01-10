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10.01.20 07:54

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG. ФОТО

Ракета, яка могла збити пасажирський лайнер авіакомпанії МАУ в Ірані, можливо, була випущена із секретної іранської військової бази IRSG.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив один із розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозєв у своєму Twitter.

"Спробував вирахувати можливе місце запуску. Використовуючи візуально сприйняту швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-М, я зміг вирахувати кут відносно траєкторії. Ця відстань від місця запуску становила близько 6,5 км. Один кандидат: секретна база IRSG", - зазначив він.

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 01

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Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 02
Фото: Twitter/Грозєв

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Bellingcat встановила можливе місце запуску ракети по літаку МАУ - це секретна база IRSG 03

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