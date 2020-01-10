Палата представників США підтримала обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У ході голосування більшість законодавців підтримала резолюцію, яка наказує президенту припинити військові дії з Іраном, якщо тільки Конгрес не дасть на це спеціального дозволу або США не зіткнуться з "неминучим збройним нападом".

Ухвалений документ не має сили закону і не буде спрямований на підпис президентові в разі прийняття Сенатом.

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Раніше речниця Палати представників заявила, що у членів Конгресу є серйозні побоювання з приводу рішення адміністрації президента почати військові дії проти Ірану і відсутності в неї стратегії просування вперед.

"Минулого тижня адміністрація Трампа провела провокаційний і непропорційний військовий авіаудар по високопоставлених іранських військових чиновниках. Адміністрація ухвалила це рішення, не порадившись із Конгресом. Ця акція поставила під загрозу наших військовослужбовців, дипломатів та інших осіб, ризикуючи викликати серйозну ескалацію напруженості у відносинах з Іраном. Відтоді президент ясно дав зрозуміти, що у нього немає послідовної стратегії із гарантування безпеки американського народу, досягненню деескалації відносин з Іраном і забезпечення стабільності в регіоні", - підкреслила речниця.