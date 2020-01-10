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10.01.20 08:33

Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit

9 січня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з пані Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сімонс. У ході зустрічі вони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці після виходу Великої Британії з Європейського Союзу та формування нею власної зовнішньої політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Насамперед прем’єр-міністр України висловив співчуття громадянам Великої Британії, які втратили рідних та друзів в авіакатастрофі літака МАУ, яка сталася 8 січня поблизу Тегерана. Пані Посол запевнила, що Велика Британія готова надати Україні необхідну допомогу в належному розслідуванні авіакатастрофи.

Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit 01

Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з ЄС.

"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне і торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Гончарук.

Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit 02

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Далі глава українського уряду обговорив із пані Послом спрощення візового режиму для українців: "Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це – болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов".

Гончарук також порушив питання сприяння з боку Великої Британії отриманню Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Пані Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього питання в межах Альянсу.

Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit 03
Фото: сайт Кабміну

Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть співпрацювати, зокрема у частині надання Великобританією технічної допомоги. Такі сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проект "Держава у смартфоні".

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