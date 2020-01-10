Гончарук і посол Великої Британії Сімонс обговорили укладення нової Угоди про співпрацю між країнами після Brexit

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Насамперед прем’єр-міністр України висловив співчуття громадянам Великої Британії, які втратили рідних та друзів в авіакатастрофі літака МАУ, яка сталася 8 січня поблизу Тегерана. Пані Посол запевнила, що Велика Британія готова надати Україні необхідну допомогу в належному розслідуванні авіакатастрофи.

Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової Угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з ЄС.

"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне і торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Гончарук.

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Далі глава українського уряду обговорив із пані Послом спрощення візового режиму для українців: "Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це – болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов".

Гончарук також порушив питання сприяння з боку Великої Британії отриманню Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Пані Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього питання в межах Альянсу.



Фото: сайт Кабміну

Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть співпрацювати, зокрема у частині надання Великобританією технічної допомоги. Такі сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проект "Держава у смартфоні".