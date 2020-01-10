Унаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті у Львові загинула трирічна дівчинка, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення двох автомобілів – "Фольксваген Транспортер", яким керував 21-річний львів’янин, та "Фольксваген Пасат" під керуванням 31-річного мешканця Львова.

Від травм на місці події загинула 3-річна дівчинка, яка перебувала в салоні легковика. Окрім того, по медичну допомогу звернулися троє учасників ДТП, діагнози уточнюються.

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Фото: сайт поліції

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.