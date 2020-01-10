США отримали офіційне повідомлення від Ірану про катастрофу літака МАУ і візьмуть участь у розслідуванні, - Національне управління з безпеки на транспорті

Національне управління США з безпеки на транспорті (NTSB) отримало офіційне повідомлення від Ірану про авіакатастрофу українського літака і візьме участь у розслідуванні інциденту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

У NTSB повідомили, що призначили уповноваженого представника для проведення розслідування.

"Управління продовжує відстежувати ситуацію з катастрофою літака й оцінювати рівень своєї участі в розслідуванні", - цитує агентство заяву NTSB.

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Корпорація Boeing висловила готовність сприяти відомству в розслідуванні катастрофи лайнера МАУ. При цьому в компанії не пояснили, чи готуються її фахівці до відправки до Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.