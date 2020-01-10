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10.01.20 09:13

Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спробі незаконного переміщення з Угорщини великої партії мобільних телефонів запобігли вчора прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

За даними відомства, під час здійснення поглибленого огляду мікроавтобуса марки "Фольксваген", яким на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Вилок" прямував 28-річний українець, прикордонники спільно з митниками виявили сховок зі смартфонами. Зокрема, в конструктивних порожнинах та під обшивкою транспортного засобу наш співвітчизник перевозив 257 гаджетів.

Наразі усі телефони в українця вилучили. Також чоловік позбувся свого мікроавтобуса.

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Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 03
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 04
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 05
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 06
Українець намагався незаконно завезти з Угорщини 250 гаджетів, сховавши їх під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 07

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