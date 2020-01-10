Австралія володіє аналогічною інформацією про катастрофу літака МАУ в Ірані, що і Канада, і США, - прем'єр-міністр Моррісон

Він підкреслив, що вважає це ненавмисним, пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Австралія отримала інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем'єр-міністр Канади, і Сполучені Штати", - зазначив він.

За його словами, падіння літака МАУ "не передбачає умисних дій".

"Це просто жахлива, жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку", - пообіцяв Скотт Моррісон.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки".