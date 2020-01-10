Версія про ракетний удар по Boeing - психологічна операція США, - Іран

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Press TV.

Іран відкидає звинувачення в тому, що літак МАУ був збитий силами його ППО.

"На жаль, психологічна операція уряду США і тих, хто підтримує його свідомо і несвідомо, додає горя сім'ям загиблих і переслідує певні цілі, поширюючи подібні помилки", - заявив Алі Рабії.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається, що причиною катастрофи українського лайнера під Тегераном став технічний чинник.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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