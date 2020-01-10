Версія про влучання ракети в літак не відкидається, але на сьогодні не підтверджена, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" продовжує роботу. Українські фахівці залучені до цього процесу. Ми очікуємо, що їм буде надана вся інформація та всі доступи, які є необхідними для проведення об’єктивного розслідування. Ми тримаємо постійний зв’язок з нашими представниками", - заявив глава держави.

За його словами, версія про влучання ракети в літак не відкидається, але станом на сьогодні не є підтвердженою.

"З огляду на останні заяви лідерів держав у ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів – передусім уряди США, Канади та Великої Британії – надати дані та докази, які стосуються катастрофи, у розпорядження комісії з розслідування причин", - підкреслив він.

Також Зеленський повідомив, що вдень розмовлятиме щодо перебігу розслідування з Державним секретарем США Майком Помпео.

"Наша мета – встановити беззаперечну істину. Ми вважаємо це обов’язком всієї міжнародної спільноти перед сім’ями загиблих та пам’яттю жертв катастрофи. Цінність людського життя вища за будь-які політичні мотиви", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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