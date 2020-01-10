Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що інспектор проносив на територію колонії наркотики для збуту ув’язненим. Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника його під час чергової спроби переміщення "пакунку" до установи.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, інспектору здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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