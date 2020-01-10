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10.01.20 10:03

На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму". ФОТО

Співробітники Національної поліції на КПВВ "Чонгар" затримали пособника окупантів, який входив до складу НЗФ "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.

На КПВВ Чонгар поліція затримала бойовика Самооборони Криму 01

Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

"Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років", - повідомили в поліції.

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9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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