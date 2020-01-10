На КПВВ "Чонгар" поліція затримала бойовика "Самооборони Криму". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

"Поліцейські затримали чоловіка 8 січня на КПВВ "Чонгар". Зловмисник саме намагався перетнути адміністративну межу з окупованим півостровом Крим", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин ніс службу у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та сприяв окупації Російською Федерацією півострову Автономної Республіки Крим.

Слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

"Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (Участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15-ти років", - повідомили в поліції.

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9 січня Херсонський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.