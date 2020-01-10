США захищають Європу від Росії, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Разом з тим, за словами президента США, країни-члени НАТО не хочуть збільшувати оборонні витрати і не злюбили його за відповідні вимоги.

"НАТО роками отримує переваги за рахунок США. Ми захищаємо Європу від Росії. А цифри (оборонні витрати НАТО. - Ред.) знижуються багато років, останні 15-18 років ... Я пішов до них і сказав: хлопці, ви мусите заплатити. Ви - неплатники!" - сказав Трамп на передвиборчому мітингу в Огайо.

Нагадаємо, в 2020 році оборонні витрати НАТО збільшаться на $130 млрд, а в 2024 році - на $400 млрд порівняно з 2016 роком.

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