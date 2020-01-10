Судді у справі про вбивство Шеремета заявили про втручання адвоката Добоша в правосуддя

Відповідну заяву апеляційного суду Києва оприлюднила "Судова влада України", передає Цензор.НЕТ

"Під час судового засідання 20 грудня 2019 року при обговоренні питання щодо можливості продовження апеляційного розгляду без участі прокурора та надходження перед судовим засіданням матеріалів судового провадження, з якими колегія суддів не ознайомлена, адвокат повідомив, що у разі відкладення судового засідання на іншу дату, він не покине залу судового засідання, та у ствердній формі висловився, що відкладення судового засідання за жодних умов не відбудеться", - заявили судді.

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Заяву адвоката підтримали присутні в залі вільні слухачі і почали погрожувати суду, що ніхто не покине зал засідання до прибуття прокурорів. У результаті приміщення було заблоковано понад п'ять годин поспіль, а судді були змушені звернутися в правоохоронні органи.

"Судді зазначають, що ці події призвели до перешкоджання здійсненню апеляційного розгляду інших призначених до розгляду у вказаному залі суду проваджень. Крім того, було пошкоджено майно Київського апеляційного суду, зокрема меблі та технічні пристрої. Судді Юрій Слива, Володимир Мельник та Тетяна Фрич вважають, що такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби та методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу", - наголошується в заяві.

Судді нагадали, що 24 грудня 2019 року за підсумками розгляду апеляційного провадження про застосування як запобіжного заходу тримання під вартою Добош також проявив нестриману поведінку, висловлювався на адресу суддів та прокурорів у нецензурній формі. Також адвокат публічно заявив, що "кожен суддя відповість за підозрювану", що було розцінено суддями як погрози у зв'язку з їхньою професійною діяльністю.

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"Отже, прояв адвокатом неповаги до суддів, висловлення ним відвертих звинувачень, критика суддів перед представниками засобів масової інформації, погрози щодо притягнення до відповідальності та настання негативних наслідків у зв’язку з ухваленим рішенням колегією суддів розцінюється як здійснення тиску та спроб втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.