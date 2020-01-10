Учасники антарктичних експедицій проведуть уроки в 27 школах, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

27 шкіл по всій Україні стали переможцями конкурсу "Запроси полярника до себе".

До шкіл завітають учасники українських антарктичних експедицій, які розкажуть дітям про життя та роботу на станції "Академік Вернадський", покажуть фото та відео, а також привезуть подарунки. Зокрема, учні дізнаються, як насправді проходить один день життя полярника, адже саме це було темою другого конкурсу: школярі мали написати, як вони уявляють собі цей день.

Загалом на конкурс надійшло понад 60 листів. Найкращі з них обирали особисто полярники, зокрема учасники 24-ї експедиції, що наразі перебуває на станції "Академік Вернадський".

"У листах вразила дитяча безпосередність і водночас обізнаність та захопленість професією полярника. Цікаво, що робота в Антарктиді сприймається дітьми майже як дослідження на іншій планеті", – зазначив керівник експедиції Ігор Дикий.

"Діти розповідали про життя українських полярників очима пінгвіна, показували один день у коміксах чи на конструкторі Lego, відправляли в Антарктиду щедрівку на кометі, додавали в раціон науковців ромашку з Карпат, котлети по-київськи та сало з часником, припускали, що зимівники вирізають з криги кущі та дерева, щоб не сумувати за рослинами тощо", - йдеться в повідомленні.

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