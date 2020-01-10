Родичі пасажирки Малахової, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, заявили, що їх не запросили на зустріч із Зеленським

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до посту в Facebook Зеленського, де повідомлялося про зустрічі, чоловік Малахової написав, що не був запрошений.

"На жаль, з незрозумілих мені причин я не був запрошений на цю зустріч. Мої контакти є в МАУ, МНС і посольстві України в Ірані, щe раз їх написав в особисті повідомлення, будь ласка, хотілося б дізнатися конкретику", - написав він.

Також про те, що їх не запросили, написала родичка Вікторія Малахова.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

9 січня Зеленський зустрівся з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані.