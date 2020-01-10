Японія вшановує пам'ять загиблих у катастрофі українського літака в Ірані

Про це йдеться в заяві прессекретаря МЗС Японії щодо катасторофи літака МАУ в Ірані, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня, яка забрала багато людських життів, Японія вшановує пам'ять жертв і висловлює глибоке співчуття їхнім родинам, які зараз у скорботі", - наголошується в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винні в аварії літака МАУ в Тегерані мають нести відповідальність, - Лінкявічюс

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Зокрема, в авіакатастрофі загинули 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.