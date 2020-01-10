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10.01.20 12:36

Правоохоронці закрили 911 нелегальних гральних закладів, відкрито 437 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронними органами припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Правоохоронці закрили 911 нелегальних гральних закладів, відкрито 437 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.

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