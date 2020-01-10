Правоохоронці закрили 911 нелегальних гральних закладів, відкрито 437 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис обшуків, вилучили 11,6 тис одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямі, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.