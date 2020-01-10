Французькі експерти братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми були повідомлені про цю подію Іраном, і призначили акредитованого представника для розслідування безпеки...", - сказав представник BEA.

"Наразі жодної додаткової допомоги не запитували", - додав він.

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив авіакатастрофу лайнера "Боїнг-737" авіакомпанії МАУ в Тегерані з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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