Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в клопотанні захисту Антоненка до суду, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з експертизою відео, яка є в матеріалах справи, знятого напередодні вбивства Павла Шеремета біля будинку, де він проживав, зріст людини з відео становить 170 см (164,9 - 175,1 см). Водночас, зріст Антоненка 180 см.

На думку адвокатів, ця експертиза настільки істотна, що нівелює всі інші матеріали справи. Разом з тим, захист Антоненка дивується, чому слідство, маючи такі дані, продовжує підозрювати Антоненка, оскільки він не міг змінити свого зросту.

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