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10.01.20 12:52

Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Адвокати підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовослужбовця і музиканта Андрія Антоненка заявили, що зафіксована на відео біля будинку, де проживав Шеремет, людина - не Антоненко, тому що він іншого зросту.

Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в клопотанні захисту Антоненка до суду, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з експертизою відео, яка є в матеріалах справи, знятого напередодні вбивства Павла Шеремета біля будинку, де він проживав, зріст людини з відео становить 170 см (164,9 - 175,1 см). Водночас, зріст Антоненка 180 см.

На думку адвокатів, ця експертиза настільки істотна, що нівелює всі інші матеріали справи. Разом з тим, захист Антоненка дивується, чому слідство, маючи такі дані, продовжує підозрювати Антоненка, оскільки він не міг змінити свого зросту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: апеляція на запобіжний захід Антоненку. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 01
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 02
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 03
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 04
Зріст чоловіка, зафіксованого на відео біля будинку Шеремета, не збігається зі зростом Антоненка, - адвокати 05

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