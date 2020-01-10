Найманці РФ на Донбасі отримали дозвіл на обстріли і знищення військової техніки ОС, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерії на позиціях, наближених до лінії розмежування, здійснюють уточнення цілей для ураження.

Крім того, командири підрозділів противника на окремих напрямках отримали дозвіл на обстріли та знищення військової техніки Об’єднаних сил у разі виявлення її візуально з передових позицій окупантів.

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У зв’язку з цим противник поповнює запаси боєприпасів артилерійських та мінометних підрозділів, а окремі передові позиції посилюються розрахунками протитанкових ракетних комплексів.