Зеленський і Пристайко зустрілися з представниками США в Києві: "Отримано важливі дані"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Разом з президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема, з керівником посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав Пристайко.

За його словами, розмова Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео очікується о 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет зовнішньої політики в закритому режимі розгляне питання авіакатастрофи МАУ в Ірані

Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак в Ірані збила іранська ракета - про це свідчать дані розвідки.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.